Герман думає, що Табачник оскандалився з «непотрібною мовою»

Про це Г.Герман заявила агентству УНІАН, коментуючи пояснення Д.Табачника, що, вживаючи термін «непотрібна мова», він не мав на увазі мову українську, а лише ту мову, на якій не вчаться у конкретній школі. Це може бути чи румунська, чи татарська, чи будь-яка інша мова, підкреслив міністр.

За словами Г.Герман, «словосполучення «непотрібна мова» є неможливим у лексиці міністра освіти, незалежно від того, у якому контексті воно вживається. На світі немає непотрібних мов. Кожному народові, кожній народності чи навіть невеличкій етнічній групі дорога і близька та мова, на якій ці люди спілкуються. І говорити, що є підручники, написані на непотрібній мові, навіть якщо вживати ці слова у переносному значенні – це скандал. Я порадила б міністру назавжди викинути зі свого лексичного запасу словосполучення «непотрібна мова».

Більше того, наголосила радник Президента, «міністр освіти як людина освічена не може не розуміти, що навіть, можливо, сам того не бажаючи, він уразив людей своїм висловлюванням. Навіть більше, ніж тоді, коли припустився некоректних оцінок зовнішності жінок, що займаються наукою».

Д.Табачник, на переконання Г.Герман, «повинен перепросити людей за своє висловлювання і надалі робити все, щоб ні в кого не виникало сумнівів у тому, що він може дозволити собі не поважати будь-яку мову чи будь-який народ».