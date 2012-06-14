Регіонали пояснили свій демарш у Страсбурзі «зловживаннями Тарасюка»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, представники парламентської більшості української частини делегації Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС (Леонід Кожара, Анатолій Кінах, Ірина Бережна, Максим Луцький, Олег Надоша) покинули засідання комітету на знак протесту проти дій голови української частини делегації Б.Тарасюка при голосуванні завершальної заяви і рекомендацій комітету сьогодні в Страсбурзі.За їх словами, голова української частини делегації «грубо проігнорував вимогу членів делегації не включати до тексту заключної заяви положення, що порушують європейські стандарти і принципи верховенства права, зокрема, невтручання в діяльність судової системи влади і тиску на суд».

«Таким чином, Борис Тарасюк учергове перевищив повноваження, делеговані йому всім українським парламентом, з вузькопартійною метою для дискредитації України в Європі і спроби залучити окремих представників Європарламенту у внутрішньополітичну боротьбу в Україні», - заявили в Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Л.Кожара пропонував виключити з тексту заяви пункт 4, який сформульований таким чином: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року, яка закликає українську владу вирішити цивілізованим способом проблему, що виникла із засудженням лідерів української опозиції на політично мотивованих підставах, шляхом негайного і безумовного їх звільнення з-під варти і надання їм дозволу на участь у майбутніх парламентських виборах; підкреслює у зв`язку з цим свій заклик до Верховної Ради продемонструвати політичну волю і виключити з українського кримінального законодавства всі положення, за якими політик може нести кримінальну відповідальність за його/її політичні рішення, розуміючи, що такі юридичні пережитки радянського минулого не відповідають європейським стандартам”.

Л.Кожара пропонував замінити цей абзац такими словами: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу важливій резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року і закликає українську владу реалізувати її”.

Оскільки більшість представників української делегації не підтримали цю поправку, вона не була врахована в підсумковому документі.