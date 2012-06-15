Турчинов розуміє, що бійками у ВР «мовний» закон не зупинити
Керівник об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов сподівається, що опозиційні фракції не дадуть більшості ухвалити закон «Про засади державної мовної політики».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи інформацію, що цей законопроект може бути винесений на голосування в цілому вже наступного тижня.
О.Турчинов висловив сподівання, що опозиційні народні депутати активніше протистоятимуть ухваленню цього антиукраїнського та антиконституційного закону.
Також він сподівається на активну підтримку громадськості дій опозиції з недопущення ухвалення цього закону.
Водночас О.Турчинов зауважив, що блокуванням та бійками в сесійній залі парламенту можна лише відтермінувати час ухвалення «мовного» закону. За його словами, аби докорінно вирішити проблему, необхідно змінити склад Верховної Ради, зокрема, більшості, а це можливо лише шляхом виборів. «Іншого шляху, щоб зупинити цю антиукраїнську навалу, не існує», - наголосив О.Турчинов.
Як повідомляв УНІАН, законопроект про засади державної мовної політики подали на розгляд ВР народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов. У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (із 27).
24 травня розгляд законопроекту про засади мовної політики у парламенті не відбувся. У Верховній Раді відбулася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».
Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.
5 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про засади державної мовної політики.
В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього документа в цілому.
Біля парламенту 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту.