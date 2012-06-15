Турчинов розуміє, що бійками у ВР «мовний» закон не зупинити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи інформацію, що цей законопроект може бути винесений на голосування в цілому вже наступного тижня.

О.Турчинов висловив сподівання, що опозиційні народні депутати активніше протистоятимуть ухваленню цього антиукраїнського та антиконституційного закону.

Також він сподівається на активну підтримку громадськості дій опозиції з недопущення ухвалення цього закону.

Водночас О.Турчинов зауважив, що блокуванням та бійками в сесійній залі парламенту можна лише відтермінувати час ухвалення «мовного» закону. За його словами, аби докорінно вирішити проблему, необхідно змінити склад Верховної Ради, зокрема, більшості, а це можливо лише шляхом виборів. «Іншого шляху, щоб зупинити цю антиукраїнську навалу, не існує», - наголосив О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про засади державної мовної політики подали на розгляд ВР народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов. У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (із 27).

24 травня розгляд законопроекту про засади мовної політики у парламенті не відбувся. У Верховній Раді відбулася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.

5 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про засади державної мовної політики.

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього документа в цілому.

Біля парламенту 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту.