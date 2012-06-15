Шульц: Україні загрожують санкції, якщо лідери опозиції не візьмуть участі у виборах

До України можуть бути застосовані санкції, якщо нині ув’язненні лідери опозиції не візьмуть участі у парламентських виборах восени цього року, вважає депутат Європарламенту Вернер Шульц. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Вибори не будуть справедливими, якщо певні люди не братимуть участь у цих виборах. Можливо, будуть і санкції – ми можемо розглянути, наприклад, бізнесові зв’язки пана Януковича, або ми можемо подивитися на махінації, які були пов’язанні з величезною корупцією при будівництві стадіону (НСК «Олімпійський») коли стадіон виявився на третину дорожчий, ніж було заплановано. Україна має дуже великі проблеми з корупцією», – заявив Шульц.