Хармс про зустріч з Азаровим: мені спонтанно запропонували і я спонтанно погодилася
Співголова фракції зелених у Європейському парламенті Ребекка Хармс зустрічалася з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим на його прохання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Зустріч з паном Азаровим, яка відбулася вчора, була спонтанною – мені спонтанно запропонували зустрітися і я спонтанно погодилася зустрітися», - сказала Р.Хармс.
Євродепутат зазначила, що не поділяє позицію М.Азарова в оцінках подій, які відбулися в Україні в 2004 році.
«Події 2004 року ми бачимо зовсім по-різному. Я можу сказати, що ми не дійшли спільного висновку під час цієї зустрічі, що, незважаючи на різні бачення і сприйняття, ми як політики будемо розмовляти один з одним і намагатися дійти консенсусу», - зазначила вона.
Р.Хармс повідомила, що головною темою зустрічі з М.Азаровим стало обговорення мандату колишнього Президента Європарламенту Пета Кокса, екс-Президента Польщі Олександра Квасневського у спостереженні за судовими процесами над Ю.Тимошенко.
«Це був один з основних пунктів, про які ми розмовляли», - підкреслила євродепутат.