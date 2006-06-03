Економічна частина коаліційної угоди аж ніяк не готова

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Ксенія ЛЯПІНА вважає, що економічний блок коаліційної угоди буде доопрацьовуватись навіть і після її підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона висловила думку, що ця частина коаліційної угоди ще не готова. «У якомусь вигляді вона, безумовно, буде представлена 7 червня», але К.ЛЯПІНА наполягатиме на тому, щоб обговорення угоди продовжувалось.

«Є ключові питання, які відображаються там (в угоді) компромісно, настільки компромісно, що це спосіб піти від відповіді, або взагалі не відображені, тобто винесені в протокол про розходження», - сказала К.ЛЯПІНА.

На її думку, таку угоду не можна назвати гарною. Депутат переконана, що на основі такої угоди не можна формувати й уряд, адже «що буде робити уряд, коли він стикнеться з цими питаннями?».

К.ЛЯПІНА повідомила, що, серед іншого, компромісна формула в проекті угоди була застосована по відношенню до ринку землі сільськогосподарського призначення. Зокрема, за її словами, пропонується, що ця ідея буде реалізована лише після підготовки відповідної нормативно-правової бази, але не визначена чітка дата формування такого ринку.

На її переконання, в угоді необхідно було доручити підготовку нормативно-правової бази до конкретної дати, наприклад, 1 січня 2008 року. «Тоді це буде відповідь, тобто суспільство буде знати, що 1 січня 2008 року ринок землі буде існувати, а це вже наша проблема, як змусити чиновників довести цю справу до кінця, як коаліція, більшість у парламенті буде ухвалювати ці закони», - сказала К.ЛЯПІНА.

Відсутність дат, на її думку, може призвести до того, що рішення буде блокуватись тими політичними силами, які проти цього налаштовані, в даному випадку СПУ.

Як вважає К.ЛЯПІНА, при формуванні уряду необхідно враховувати позиції тих чи інших політичних сил з різних питань.