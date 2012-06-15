Батьківщина заявляє, що влада не дає роздавати фанатам футболки «Free Yulia»
15:50, 15 червня 2012Політика
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Сьогодні у Деснянському районі Києва УБОЗ затримав машину, яка везла до наметового містечка опозиції на Хрещатику воду, дощовики та футболки.
Активісти мали намір сьогодні роздавати футболки «Free Yulia» фанатам
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації ВО «Батьківщина».
За їх даними співробітники управління затримали автомобіль на АЗС, заявивши, що ця машина перебуває у розшуку.
Як зазначається в повідомленні, наразі автомобіль перебуває на автозаправці в оточенні шести машин УБОЗу, водія відпустили. Керівництво партійного осередку з’ясовує обставини затримання машини.
«Ми розцінюємо це як підготовлений владою крок для призупинення діяльності наметового містечка в ході інформування гостей Євро-2012 про події навколо засуджених лідерів опозиції. Саме сьогодні ми збиралися роздати певну кількість футболок «Free Yulia» фанатам», - заявили у партії.
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