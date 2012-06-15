Батьківщина заявляє, що влада не дає роздавати фанатам футболки «Free Yulia»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації ВО «Батьківщина».

За їх даними співробітники управління затримали автомобіль на АЗС, заявивши, що ця машина перебуває у розшуку.

Як зазначається в повідомленні, наразі автомобіль перебуває на автозаправці в оточенні шести машин УБОЗу, водія відпустили. Керівництво партійного осередку з’ясовує обставини затримання машини.

«Ми розцінюємо це як підготовлений владою крок для призупинення діяльності наметового містечка в ході інформування гостей Євро-2012 про події навколо засуджених лідерів опозиції. Саме сьогодні ми збиралися роздати певну кількість футболок «Free Yulia» фанатам», - заявили у партії.