Активісти «Батьківщини» знову одягли іноземців у футболки «Free Yulia»

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», таку акцію активісти проводять уже втретє.

«І щоразу знаходяться сотні європейців, які з радістю одягають футболки та висловлюють підтримку нашому лідеру. Вони добре знають, хто така Юлія Тимошенко, і що її кинуто за грати ні за що», - заявив у коментарі іноземним журналістам один із ініціаторів акції, партієць Львівської “Батьківщини” Олександр Маленевський.

Німецький вболівальник одягнув футболку “Free Yulia” і запевнив, що не зніме її аж до вечора і на стадіоні також вболіватиме в ній.

«Звичайно, я підтримую Юлію Тимошенко, адже я слідкую за подіями, що відбуваються в Україні, знаю, що колишній прем’єр-міністр країни – політв’язень. І це просто дико для країни, керівництво якої запевняє, що орієнтується на Європу. Насправді ж це не так, а Україні бракує демократії та європейських цінностей», - сказав вболівальник в інтерв’ю іноземним журналістам

Не менш обізнаними із ситуацією в Україні виявилися і гості з Данії. «Не треба пояснювати, хто така Тимошенко. Ми знаємо – вона не винна. Звісно, ми з радістю одягнемо футболки, а потім заберемо їх з собою», - підтримала акцію молода пара з Данії.

«Група вболівальників з Німеччини підійшла до агітаційного намету «Батьківщини» і всі як один одягнули запропоновані футболки. А потім фани почали скандувати “Tимошенко”, “Юля” і “Янукович - аут”! “Це наша підтримка Юлі», – пояснювали вони перехожим львів’янам.