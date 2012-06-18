У ПР прикинули, коли приймуть скандальний закон про мови

Про це сказав народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов після Погоджувальної ради керівників фракцій і парламентських комітетів у понеділок, повідомляє прес-служба ПР.

«Цього тижня згідно з Регламентом законопроект у другому читанні не може бути розглянутий. Я думаю, що десь 4-5 липня у нас буде можливість розглянути вказаний документ», - зазначив О.Єфремов.

Він також додав, що на сьогодні до законопроекту про мови подано понад 400 поправок.

Відповідаючи на запитання, як Партія регіонів ставиться до різних мітингів протесту проти прийняття закону про мови, політик нагадав, що по всій Україні проходять мітинги і на підтримку прийняття закону про мови. «Цей законопроект не несе ніяких погроз для розвитку української мови. І ми справді хочемо, щоб у нашій державі українська мова розвивалася, але при цьому не ущемлялися права громадян держави розмовляти їхньою рідною мовами», - підкреслив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла в першому читанні законопроект «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що в разі прийняття законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Пізніше член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що народних депутатів від його групи, картки яких проголосували за мовний законопроект, не було в сесійній залі на той момент.

11 червня народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій Одарченко і Степан Курпіль подали до Вищого адмінсуду України позов до парламенту, в якому просять суд визнати недійсними результати голосування за законопроект «Про принципи державної мовної політики» і заборонити профільному комітету Верховної Ради готувати його до розгляду в другому читанні.

За словами С.Курпіля, з`ясувалося, що 5 червня в сесійній залі Верховної Ради голосували ті депутати, які знаходилися на лікарняному, у відпустках. Насправді ж, як зазначив народний депутат, якщо не враховувати відсутніх, то за скандальний закон проголосували б тільки 172 народні депутати. Тобто, під час прийняття законопроекту були порушені процедура голосування, норми Конституції, законів.