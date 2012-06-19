Депутат: законопроекти Януковича-молодшого продовжують антиукраїнську політику ПР

Таку думку висловив народний депутат від НУ-НС, член партії «За Україну!» Іван Стойко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На його переконання, зниження квотування національних фільмів для кінотеатрів та телеканалів призведе до того, що на українських екранах буде транслюватися лише російський кінопродукт.

«Єдине, що змушувало телеканали, хоч у нічний час, але все ж показувати фільми національного виробника – це обов’язкове квотування. Без нього українські телеканали будуть цілодобово засмічені російським секонд-хендом», - наголосив І.Стойко.

«Українцям будуть впарювати політично-пропагандистські фільми про «подвиги» федеральних військ у Чечні, дешеві телесеріали та телепрограми про реалії та проблеми сусідньої держави. Аби потихеньку звикали й ідентифікували себе з нею. Так, це допомога кінематографу, але точно не українському. Даний законопроект лише допомагає російській кіноіндустрії остаточно захопити український ринок», - стверджує політик.

І.Стойко переконаний, що справжня мета даного проекту закону – остаточно знищити національний продукт на телебаченні та в кінотеатрах.

«Зрештою, «регіонали» не довго змусили нас чекати й запропонували ще один законопроект, який посягає на ще одну сферу українського культурного виробництва – кіно. Це продовження спланованої політики знищення української мови й всього українського, яку ми спостерігаємо останнім часом. Те, що цей законопроект пропонує не хто інший, а син глави держави, дає всім зрозуміти, хто за цим стоїть і з чиєї подачі проводиться антиукраїнська політика», - зазначив І.Стойко.

Для того ж, щоб підтримати український кінематограф, вважає народний депутат, потрібно на законодавчому рівні прописати пряму бюджетну підтримку кіностудій, а також механізм квотування національних фільмів та санкції за їх порушення.

«Тоді б український фільм можна було б побачити в нормальний час, а не ставити будильник на третю ночі», - зауважив політик.

***

Як повідомляв УНІАН, 18 червня народний депутат В.Янукович (Партія регіонів) зареєстрував у Верховній Раді три законопроекти щодо розвитку українського кінематографа.

Серед іншого, автор пропонує для поступового розвитку кінематографа скасувати чинну 30-відсоткову частку квотування національних фільмів, обов'язкову для всіх кінотеатрів і телеканалів, і вводити її поетапно: протягом 2012-2013 років - 5%, у 2014 році - 10%, 2015-му - 20%, з 2016-го - 30%.