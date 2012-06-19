Томенка дуже цікавить, звідки гроші на «фантастичний київський лохотрон»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Віце-спікер зазначив, що виступає за те, аби «залучити правоохоронні органи, щоб знайти того таємного друга Київської міськадміністрації, який витратив десятки мільйонів гривень на проведення цього так званого народного референдуму».

За словами М.Томенка, на сьогодні розпочався «фантастичний київський лохотрон», який називається Першим київським референдумом. Віце-спікер стверджує, що це відбувається через те, що «Партія регіонів не може визначитись, що їм робити з киянами, як їх обманути», щоб вибори в Києві провести лише тоді, коли О.Попов матиме необхідний рейтинг.

М.Томенко констатував, що в столиці на сьогодні залучено велику кількість бюджетників, зокрема вчителів, працівників ЖЕКів, які розносять листівки, де йдеться про даний референдум, про те, що команда Леоніда Черновецького «розкрала весь Київ».

«Я плакав, коли читав цей текст. Більшого революціонера, борця з корупцією, із злочинною командою Черновецького я ще не знав», - пожартував М.Томенко.

За його словами, саме з О.Поповим працює колишня команда Л.Черновецького, і на сьогодні не доведена до кінця жодна кримінальна справа стосовно представників цієї команди. Віце-спікер підкреслив, що необхідно з’ясувати, хто фінансує проведення референдуму киян, на чиї кошти замовляється реклама в ЗМІ та на вулицях Києва.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2012 р. за ініціативи голови КМДА відбулися перші збори з питань проведення Першого київського референдуму. Учасники зборів схвалили пропозицію провести референдум, затвердили формулювання трьох питань, запропонованих для винесення на референдум.

На референдум буде винесено три питання: Чи схвалюєте Ви обов'язкове включення до щорічного бюджету м. Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці? Чи схвалюєте Ви створення в Києві підлеглої міській громаді муніципальної міліції, що має забезпечувати порядок у місті та безпеку жителів? Чи схвалюєте Ви базові проектні рішення нового Генерального плану розвитку м. Києва?

Вчора, 18 червня, представники ініціативних груп передали в Київраду підписні листи за проведення Першого київського референдуму.

За даними КМДА, 334 тис. підписів на підтримку цього референдуму були зібрані впродовж 30 днів. «За» проведення референдуму висловилися 16% киян, це на 114 тис. осіб більше, аніж вимагає законодавство, зазначили в міськдержадміністрації.