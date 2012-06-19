МОЗ рекомендує створити «особливо комфортні умови» для Тимошенко у залі суду

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, за їх даними, керівництво Качанівської виправної колонії отримало листа від судді Київського районного суду Харкова про виклик 25 червня Ю.Тимошенко до суду для участі у судовому процесі у справі ЄЕСУ.

"У зв’язку з цим, за відповідним запитом ДПтС, медична комісія МОЗ України рекомендувала вказаному суду створити належні й особливо комфорті умови для перебування Ю.Тимошенко у приміщенні суду під час проведення судового слухання кримінальної справи", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня о 10.00 заплановане засідання Київського райсуду Харкова у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку вона очолювала у 1995-1997 роках.