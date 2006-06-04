Рибачук просить Дорошенка здати джерела компромату на СБУ
Секретаріат приступив до розслідування
Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК та керівник Служби безпеки Ігор ДРІЖЧАНИЙ звернулися до головного редактора газети «Україна молода», позаштатного радника Глави держави Михайла ДОРОШЕНКА з проханням надати матеріали і документи, які начебто стали приводом для публікації газети з критикою керівників СБУ.
Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, про це йшлося на зустрічі, яка відбулася і Секретаріаті Глави держави за дорученням Віктора ЮЩЕНКА. На ній також був присутній в.о. секретаря Ради Національної безпеки та оборони Володимир ГОРБУЛІН.
Учасники зустрічі обмінялися думками і виклали власні позиції щодо публікації про роботу СБУ, яка вийшла на сторінках газети.
О.РИБАЧУК наголосив, що за підсумками зустрічі буде проведено об’єктивну перевірку всіх матеріалів і фактів, які стосуються цієї публікації.
Як повідомляв УНІАН, у публікації в газеті “ Україна молода ” стверджується, що ніби-то голова СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ намагається налагодити про всяк випадок контакти з представниками біло-синіх політичних сил і також представниками колишнього режиму. Автор статті наводить нібито список прізвищ осіб, з якими спілкувався І.ДРІЖЧАНИЙ, і зазначає, що “ усі ці контакти — елементи невтішної картини під назвою « деградація СБУ ».
« Про деградацію як чергове « де- » в розвитку головної спецслужби країни — після декомунізації, деКДБізації, девоєнізації — говорять самі працівники СБУ. І не лише говорять — намагаються бити у дзвони, пишуть доповідні керівництву відомства, уряду та держави. Інша річ, що, скажімо, голова секретаріату Президента О.РИБАЧУК перебуває з І.ДРІЖЧАНИМ у вельми приязних стосунках, і тому листи від свідомих і чесних офіцерів на Банковій здебільшого ігноруються, або ж до Президента, якому вони адресовані, не доходять », - зазначалося також у публікації “ України молодої ”.
У п`ятницю прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО повідомила, що В.ЮЩЕНКО доручив О.РИБАЧУКУ вивчити факти, наведені в цій статті.