Тюремники кажуть, що єврозахисникам Тимошенко сподобалася її в'язниця
Олександр Кваснєвський та Патрік Кокс за підсумками візиту до Качанівської виправної колонії висловили позитивні враження від побаченого.
Зокрема, щодо створення належних сучасних умов відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.
Супроводжував делегацію начальник Управління ДПтС України у Харківській області, а “візитери отримали загальну інформацію від начальника установи про особливості діяльності закладу на сучасному етапі”.
Також у повідомленні зазначається, що “О.Кваснєвський та П.Кокс ознайомились з виробничими об’єктами, православним храмом для засуджених жінок, приміщеннями загальноосвітньої школи та професійно-навчального центру, кімнатою психоемоційного розвантаження засуджених, житловими приміщеннями для засуджених жінок та безпосередньо з умовами утримання в установі засудженої Юлії Тимошенко”.