Тюремники кажуть, що єврозахисникам Тимошенко сподобалася її в'язниця

Зокрема, щодо створення належних сучасних умов відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

Супроводжував делегацію начальник Управління ДПтС України у Харківській області, а “візитери отримали загальну інформацію від начальника установи про особливості діяльності закладу на сучасному етапі”.

Також у повідомленні зазначається, що “О.Кваснєвський та П.Кокс ознайомились з виробничими об’єктами, православним храмом для засуджених жінок, приміщеннями загальноосвітньої школи та професійно-навчального центру, кімнатою психоемоційного розвантаження засуджених, житловими приміщеннями для засуджених жінок та безпосередньо з умовами утримання в установі засудженої Юлії Тимошенко”.