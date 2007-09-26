Ющенко сьогодні їде до Волинської та Львівської областей
08:16, 26 вересня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби Президента
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Волинської та Львівської областей.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, у Луцьку глава держави зустрінеться з викладачами та студентами Волинського державного університету ім. Лесі Українки. У селі Білосток Луцького району В.ЮЩЕНКО відкриє стаціонарне відділення соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
У Львові Президент відвідає «Родинний дім «Покрова».
Також у Львові о 19.00 за участю В.ЮЩЕНКА розпочнеться регіональний телеміст під назвою «Завдання для майбутнього уряду».
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