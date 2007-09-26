Ющенко сьогодні їде до Волинської та Львівської областей

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Волинської та Львівської областей.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, у Луцьку глава держави зустрінеться з викладачами та студентами Волинського державного університету ім. Лесі Українки. У селі Білосток Луцького району В.ЮЩЕНКО відкриє стаціонарне відділення соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

У Львові Президент відвідає «Родинний дім «Покрова».

Також у Львові о 19.00 за участю В.ЮЩЕНКА розпочнеться регіональний телеміст під назвою «Завдання для майбутнього уряду».