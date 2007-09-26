Мороз оскаржуватиме будь-який результат виборів

Соціалістична партія незалежно від результатів дострокових парламентських виборів буде оскаржити їх у суді.

Про це заявив лідер Соцпартії, голова Верховної ради V скликання Олександр Мороз, виступаючи у вівторок перед виборцями в Білій Церкві (Київська область), пише "Комерсант-Україна".

"Ми будемо звертатися в суди. Це необхідно у зв`язку з тією кількістю порушень, що були на попередніх виборах і існують тепер", - підкреслив Мороз.

Цю заяву майже дослівно повторив "соціаліст" Василь Сільченко: "Які би результати партія не одержала на виборах, усі факти порушень будуть передані в суд".

На питання, навіщо СПУ оскаржувати результати виборів, якщо в партії упевнені, що пройдуть у парламент, Сільченко відповів: "Наше суспільство не готове до проведення виборчої кампанії, що, за нашим переконанням, ще більше збільшить кризу в суспільстві".

У свою чергу, кандидат у депутати від СПУ Євген Філіндаш припустив, що Мороз "говорив про те, що ми як і раніше вважаємо дострокові вибори у Верховну Раду незаконними".

"Наше подання в Конституційний Суд щодо нелегітимності указу президента про розпуск парламенту ми не відкликали, і в цьому контексті ми будемо оскаржити саму законність проведення цих виборів", - зазначив він

На думку голови правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, своєю заявою Мороз мимоволі визнав, що "соціалісти вже не сумніваються – 3%-ий бар`єр для проходження в парламент СПУ не долає".

"Я думаю, що тепер Мороз буде провокувати кризу нового парламенту, і в цьому в соціалістів можуть з`явитися союзники", - вважає Фесенко.

Підтримати лідера СПУ, за словами політолога, може і президент Віктор Ющенко, або один із представників "великої трійки" (Партія регіонів, БЮТ, блок "Наша Україн-Народна самооборона"), "не вдоволений результатами виборів".

Цю думку поділяє директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Однак у переліку можливих союзників СПУ з визнання виборів недійсними він назвав тільки Партію регіонів.

"Уже зараз ПР шантажує президента тим, що не буде брати участь у роботі парламенту VI скликання і продовжить роботу парламенту V скликання", - нагадав Карасьов.

Депутат 5 скликання від КПУ Олексій Бабурін, у свою чергу, зазначив: "Наша поведінка залежатиме від того, як пройдуть вибори".

"Якщо в ході виборів будуть допущені масові фальсифікації, звісно, ми звернемося в суди", - майже слово в слово заявили кандидати в депутати Сергій Ківалов (ПР), Віктор Швець (БЮТ) і Юрій Ключковський (НУНС), зазначає видання.

Українська правда