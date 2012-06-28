Американські юристи Мін'юсту прибули до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.55 мікроавтобус із кількома американськими юристами заїхав на територію медичного закладу.

Перед цим до Харківської лікарні прибув захисник Ю.Тимошенко народний депутат України Сергій Власенко.

У цей час перед прохідною ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові зібралося близько 30 прихильників Ю.Тимошенко.

Люди тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина», плакати із зображенням Ю.Тимошенко. Дехто одягнений у футболку із написом англійською мовою «Звільніть Юлю!».

Як повідомляв УНІАН, 22 червня міністр юстиції України Олександр Лавринович заявив про укладення договору з американською юридичною компанією Skadden щодо розгляду справи «Тимошенко проти України» в Європейському суді з прав людини.

Раніше Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю німецькому журналу SUPERillu заявив, що світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як екс-прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко. "У всьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Але зараз важливо прояснити цю справу з юридичної точки зору", - заявив Президент, додавши, що українська сторона запитує для цього експертну оцінку американської компанії Skadden.