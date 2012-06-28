Литвин каже, що Конституція врятувала Україну

Про це він сказав під час перебування у Червоноармійському районі Житомирської області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Разом з тим, зазначив він, потрібно ще багато зробити, щоб День Конституції України «люди відчували як свято». За словами В.Литвина, в Основному Законі задекларовані «прекрасні позиції і ключові гарантії - безоплатні медицина та освіта». Але в Конституції, зазначив він, треба зафіксувати, що їх невиконання тягне за собою відповідальність.

Сьогодні, наголосив В.Литвин, вкрай важливо забезпечити діалог всередині країни, щоб «ми говорили одним голосом про питання, які стосуються людей». «Необхідна розмова, щоб прийняти найкращі рішення, знайти те, що об’єднує Україну», - сказав він.

Голова ВР під час робочої поїздки поспілкувався з жителями сел Очеретянка, Соколів і Тетірка та передав місцевим школам книжки у рамках програми «Книга повертається до школи».