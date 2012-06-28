Власенко: Тимошенко відмовилась від судово-медичної експертизи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко із представниками американської юридичної фірми Skadden сказав її захисник Сергій Власенко.

«На скільки мені відомо, якісь люди приходили до Юлії Володимирівни. Юлія Володимирівна отримала документи, пов’язані із проведенням експертизи. До неї навідувалися люди, які представилися експертами. На скільки мені відомо, Юлія Володимирівна відмовила у проведенні дослідження», - сказав С.Власенко.

Він також зазначив, що лікуючий лікар Ю.Тимошенко Аннет Райсхауер вже покинула Харків на початку цього тижня.

С.Власенко не зміг спрогнозувати, коли до Ю.Тимошенко приїде наступний лікуючий лікар Берлінської клініки «Шаріте».

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Зокрема, прокурор Оксана Дрогобицька наголосила, що 25 червня було ухвалене рішення про перенесення судового засідання у справі ЄЕСУ для проведення судмедекспертизи стану здоров’я Ю.Тимошенко. За її словами, «Ю.Тимошенко маніпулює своїм станом здоров’я і не бере участі в судових засіданнях». О.Дрогобицька додала, що логічно було б дочекатися результатів судово-медичної експертизи стану Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.