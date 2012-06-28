Тюремники запевняють, що права Тимошенко сьогодні не порушували

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України.

За даними ДПтСУ, зустріч проходила безпосередньо у палаті Ю.Тимошенко у присутності її захисника Сергія Власенка. Сама екс-прем’єр не заперечувала проти проведення запланованої зустрічі, про що вона подала відповідну письмову заяву.

Чотири експерти офісу Skadden (Вашингтон) прибули до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові для «здійснення незалежного юридичного оцінювання кримінальної справи проти Ю.Тимошенко».

У ДПтСУ наголосили, що «за підсумками проведеної зустрічі будь-яких коментарів або заяв ні від американських експертів, ні від С.Власенка на адресу керівництва ЦКЛ або Качанівської виправної колонії не надходило».

У пенітенціарній службі зазначають, що по прибуттю американських експертів до ЦКЛ «Укрзалізниці» С.Власенко в ультимативній формі вимагав здійснення відеозйомки зустрічі, що заборонено чинним українським законодавством.

Дозвіл на відеозйомку зустрічі надано не було, а С.Власенку та експертам було роз’яснено, що у відповідності до вимог наказів ДПтС України, пронесення та територію об’єкта, що охороняється, будь-якої теле-, радіо-, аудіо- чи відеоапаратури заборонено.

«І адвокат, і експерти з розумінням віднеслись до існуючих вимог українського законодавства, і після отримання відповідних роз’яснень не мали ніяких заперечень та проводили зустріч з Ю.Тимошенко без використання відеозйомки» - йдеться в повідомленні пенітенціарної служби.

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Як повідомляв УНІАН, після зустрічі американських юристів із Ю.Тимошенко на брифінгу С.Власенко заявив, що з вини Державної пенітенціарної служби України протокол зустрічі американських юристів фірми Skadden із екс-прем’єр-міністром у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові було порушено. За його словами, зокрема, не було забезпечено відеофіксації зустрічі.

Сьогодні, 28 червня, юристи американської юридичної компанії Skadden, з якою Міністерством юстиції України укладено договір щодо участі в розгляді справи Тимошенко в Європейському суді з прав людини, зустрілися з Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де екс-прем’єр-міністр проходить курс реабілітації. Американські юридичні фахівці перебували на території Харківської лікарні близько 5,5 години.