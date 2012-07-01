Симоненко дорікнув ПР, мовляв, згадують про двомовність лише перед виборами

Про це П.Симоненко заявив в ефірі «5 каналу».

Він наголосив, що проблема реально існує, і її треба вирішувати шляхом проведення референдуму. «Але, на жаль, ті, хто сьогодні намагаються завойовувати голоси виборців, у даному випадку Партія регонів, вони використовують це лише перед виборами. Закінчуються вибори - цю проблему не вирішують», - наголосив лідер КПУ.

Водночас, додав він, у розколі країни на мовному грунті винуваті саме націоналісти, які порушують це питання з 1991 року. «Далі їм вже допомогли представники великого капіталу», - сказав П.Симоненко.