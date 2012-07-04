Протестувальники біля Українського дому приготувалися до штурму
03:38, 04 липня 2012Політика
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Протестувальники проти прийняття закону про мовну політику в Україні приготувалися до штурму з боку міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, один з виступаючих закликав протестувальників піднятися на майданчик безпосередньо біля входу в Українській дім і приготуватися до штурму міліції.
Він наголосив, що, за його даними, найближчим часом відбудеться штурм мітингу, на якому зараз перебувають протестувальники проти прийняття закону про мовну політику в Україні.
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