Під Українським домом у голодуючого журналіста стався серцевий напад

Як передає кореспондент УНІАН, його госпіталізувала «швидка допомога», медики поки не уточнили його діагнозу.

Раніше С.Рахманін оголосив голодування на знак протесту проти прийняття Верховною Радою «мовного закону Колесніченка – Ківалова».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Українського дому у Києві, де вчора опозиція розпочала акцію на захист української мови, а сьогодні мала відбуватися прес-конференція Президента, сталися сутички між народними депутатами, мітингувальниками і бійцями «Беркуту», коли міліціонери відтісняли депутатів від входу до будівлі.