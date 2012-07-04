Єфремов не бачить зв'язку між прийняттям мовного закону та візитом Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи не зв'язано ухвалення закону з порушенням регламенту з приїздом В.Путіна до України найближчим часом.

Він підкреслив, що навіть не знає про «якісь візити».

«Ми настільки щільно працювали останнім часом тут у парламенті, і час був настільки стислий, що не було часу відстежувати інші політичні події», - підкреслив О.Єфремов.

За його словами, фракція Партії регіонів заявляла, що мовний закон буде прийнято під час поточної сесії парламенту (сесія закривається 6 липня - УНІАН), і тому робилося все для того, щоб цей закон був прийнято.

О.Єфремов також заявив, що вчорашній візит прем'єр-міністра України Миколи Азаров до парламенту не був пов'язаний з ухваленням мовного закону. За його словами, це «абсолютний збіг».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР прийняла закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.