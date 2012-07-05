Парубій каже, що заборона суду на мітинги опозиціонерів не стосується

Окружний адмінсуд Києва заборонив проводити акції протесту в центрі столиці не опозиції, а фермерському господарству з Житомирщини. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від НУ-НС Андрій Парубій.

«Суд заборонив невідомій особі з прізвищем на літеру «П» і Житомирському фермерському господарстві. Згідно з законом, має бути названий суб’єкт, якому заборонили проведення акції, і цей суб’єкт має бути покликаний на суд. Заявки на мітинг подали міські організації Народного руху та «Батьківщини», але їх не викликали до суду. Тому ми трактуємо це так, що заборона стосується зовсім інших людей. До нас воно не має жодного юридичного відношення», – заявив Парубій.