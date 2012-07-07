Партія Ющенка об'єдналася з УНП і КУН

Як передає кореспондент УНІАН, до декларації, підписаної сьогодні в Києві, також приєдналось понад 30 громадських організацій, серед них «Просвіта», «Меморіал», Союз офіцерів України, інші молодіжні, громадські організації патріотичного спрямування.

В декларації наголошується, що, крім спільної участі у виборах, партії ставлять за мету формування єдиної української політичної сили.

«Ми, представники патріотичних і національно-демократичних партій, за підтримки громадських організацій та рухів, українських церков заявляємо про об’єднання зусиль для забезпечення політичної відсічі та громадянської протидії наступу антиукраїнських сил», - йдеться в декларації.

Підписанти наголошують, що об’єднуються заради спільних цінностей та цілей, в тому числі відстоювання державної незалежності та безпеки, демократії, цілісності нації, її національної ідентичності, європейського вибору країни та добробуту держави.

«Переконані, що лише об’єднавшись ми зможемо якісно змінити державну політику та повернути Україну на незворотній шлях демократії, добробуту та європейського розвитку», - йдеться в декларації.