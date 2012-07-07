Суддя «зглянулася» над Луценком - засідання перенесли

Печерський районний суд міста Києва 10 липня о 9.15 продовжить розгляд кримінальної справи справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в незаконному продовженні оперативно-розшукової справи стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння екс-президента Віктора Ющенка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після оголошення копій протоколу допиту співробітника Генпрокуратури України В’ячеслава Перча оголосила головуюча у судовому процесі суддя Ганна Медушевська, врахувавши водночас прохання Ю.Луценка з приводу того, що він з 6 годин ранку перебуває без їжі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як ідеться в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі В.Сацюка.