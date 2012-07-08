Комітет ПА ОБСЄ обговорив справу Тимошенко

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, доповідачем з цього питання виступив Кьоскун Коруз (Нідерланди), який за день до щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (4 липня) відвідав Ю.Тимошенко у харківській лікарні.

Ю.Тимошенко та К.Коруз майже дві години обговорювали тему важливості проведення в Україні незалежної судової та пенітенціарної реформи.

"Я вдячний владі України за дозвіл відвідати Юлію Тимошенко. Я сподіваюся, що цей візит сприятиме тому, що Україна продемонструє свою прихильність цінностям ОБСЄ та діалогу з нашою організацією", - сказав К.Коруз після відвідування екс-прем’єра.

"У мене є позитивне відчуття щодо кримінально-процесуальних змін, але водночас я серйозно занепокоєний справою проти Юлії Тимошенко. Ця справа має бути прозорою", - наголосив він.

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З 5 по 9 липня у Монако проходить щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ "ОБСЄ: Регіон змін". На сесії планується ухвалити резолюцію щодо майбутнього головування Україні в ОБСЄ.

Представник Італії Маттео Мекаччі, який є основним автором резолюції щодо України, вважає за необхідне звернути увагу влади України на те, що у регіоні ОБСЄ не повинно бути політичних ув’язнених.

"ПА ОБСЄ закликає Україну гарантувати функціональність, незалежність та прозорість судових органів шляхом виконання зобов’язань перед ОБСЄ, зокрема, щодо ефективного права на справедливий суд та дотримання принципу рівності сторін при розгляді кримінальних справ", - йдеться у проекті резолюції.

Крім того, у проекті резолюції наголошується на необхідності зміцнення інституту Омбудсмена та забезпеченні перебування на цій посаді "особи, яка має відповідний досвід у сфері прав людини".

"ПА ОБСЄ наголошує, що країна, яка головує у ОБСЄ, несе особливу відповідальність, оскільки має подавати гідний приклад у справі виконанні цих зобов’язань", - підкреслюється у проекті документу.

Організація вважає, що Україна має вирішити всі питання щодо верховенства закону до початку виконання своїх функцій як голови ОБСЄ. Йдеться у тому числі про необхідність внесення змін до Конституції та кримінального законодавства, зокрема, перегляду статей 364 та 365, про реформування прокуратури шляхом передачі її деяких функцій іншим відповідним установам.

"ПА ОБСЄ наполегливо закликає владу України без будь-яких попередніх умов забезпечити здоров`я та гарантувати медичне обслуговування колишніх урядовців, які зараз знаходяться у в’язниці, - Юрія Луценка, Валерія Іващенка та Юлії Тимошенко, а за необхідності дозволити лікування незалежними лікарями за межами в’язниць", - наголошується у проекті резолюції.

Парламентська організація також "закликає владу України дозволити доступ ОБСЄ до Юлії Тимошенко та інших ув’язнених колишніх урядовців".