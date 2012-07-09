Перед спаленням прапору Партії регіонів з нього вирізали карту України

05:22, 09 липня 2012
Політика
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У Черкасах в неділю молодь спалила прапор Партії регіонів на знак протесту проти мовного закону.

Прапор Партії регіонів

Спаленнявідбувалосяблизько20:00вцентріміста- набульваріШевченка.Прапорпідпалилипіслятого, як білянаметовогомістечка,вякомупротестуютьпротимовногозакону, з'явилися15наметівз партійноюсимволікоюПартіїрегіонів,повідомляєКорреспондент.

Близько30молодихлюдейпринеслиіз собоюпрапор івирізализ ньогосиньо-жовтукартуУкраїні, апотім,виконуючиукраїнськінародніпісні, підпалилипрапор.

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Якповідомлялося, вЧеркаси 6липня правоохоронцізнеслинаметовемістечкопротестувальниківпротимовногозакону.Активістинанаступнийденьвстановиликільканаметів,алене наСоборнійплощі,як раніше,анатротуарі.

Проте в неділю, 8 липня,наСоборнійплощіз'явилося15наметівз партійноюсимволікоюПартіїрегіонів.Такимчином, заразнацентральнійплощіЧеркасєнаметовемістечко, що складаєтьсяз трьохнаметів.Йогооточили15наметівПартіїрегіонів.

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