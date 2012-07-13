The Daily Beast: Радник Мітта Ромні працює на Партію регіонів

Група займається лобіюванням підписання договору про асоціацію між Україною та ЄС і покращенням стосунків Києва і Вашингтона.

«Відповідно до форм, поданих у травні за Законом про розкриття лобіювання, Він Вебер, колишній конгресмен штату Міннесота і спеціальний радник Мітта Ромні зареєстрований лобістом брюссельської групи, відомої як Європейський центр сучасної України (ECFMU). Відповідно до їх веб-сайту, місія групи полягає в тому, щоб домогтися укладення угоди про вільну та всеохоплюючу торгівлю з ЄС та просувати зміцнення зв’язків з США. Її засновник та президент Леонід Кожара, є членом парламенту від правлячої Партії регіонів», - повідомляє The Daily Beast, яку цитує Тиждень.

«Вебер спочатку підтримував свого колегу з Міннесоти Тіма Повленті на президентських праймеріз. У серпні після того, як Повленті вибув з перегонів, Вебер оголосив про свою підтримку Ромні і з того часу переважно скеровує його кампанію в ЗМІ та є його старшим радником. Втім невідомо, чи була кампанія Ромні поінформована про те, що Вебер в травні став лобістом ECFMU», - зазначає видання.

Вебер також є колишнім головою Національного фонду за демократію (National Endowment for Democracy) – організації, яка надає гранти демократичним громадським організаціям по всій Україні. У 2010 році фонд нагородив його медаллю «За служіння демократії».