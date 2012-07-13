Підсудний заперечує вину: і свою, і Луценка

Колишній співробітник Департаменту карного розшуку МВС України Олег Павленов, який разом із екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком звинувачується в організації незаконного стеження в рамках розслідування справи про отруєння колишнього Президента України Віктора Ющенка, заперечує свою провину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на допиті в Печерському райсуді Києва.

За його словами, моральну шкоду водієві колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентину Давиденку, який проходить у справі як потерпілий, завдали не співробітники карного розшуку, а працівники прокуратури, розголосивши інформацію, що стосовно нього здійснювалися оперативні дії.

«Не ми розголосили інформацію, що стосовно Давиденка проводилися оперативні заходи, а прокуратура розголосила, і тим самим вона, а не ми завдали йому моральної шкоди», - сказав О.Павленов.

При цьому він зазначив, що до складу слідчо-оперативної групи, що розслідувала причини і обставини отруєння В.Ющенка, він потрапив восени 2008 року, і вже до цього, як з'ясувалося пізніше, стосовно не одного десятка людей проводилися подібні оперативні заходи.

Продовжуючи давати суду пояснення, О.Павленов наголосив, що ні він, ні інший підсудний – його колега Володимир Тарасенко не порушували закону. «Такого законника, як Володимир Іванович Тарасенко, я не знав і не знаю. У нього постійно в кабінеті лежали різні інструкції та закони. Мене інколи дещо дратувало, що перш ніж зробити якийсь крок, він ліз у закон і дивився, що він передбачає», - сказав підсудний.

Також О.Павленов відзначив, що на допитах у прокуратурі під час досудового слідства слідчий Точилін намагався дізнатися від нього інформацію оперативного характеру, розголошувати яку він не мав і не має права до цих пір.

«Можливо, він також хотів дізнатися від мене якийсь компромат на Галину Іванівну Климович (колишній керівник слідчо-оперативної групи Генпрокуратури, що розслідувала отруєння В.Ющенка – УНІАН), з якою у мене іноді були тертя по роботі», - сказав О.Павленов.

На завершення свого виступу він наголосив, що ні він, ні В.Тарасенко, ні тим більше Ю.Луценко, не порушували жодних законів, інструкцій, нормативних актів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також В.Тарасенко і О.Павленов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно В.Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка, що охороняються законом», говориться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.