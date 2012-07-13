Огризко: Запізнення Путіна - це дипломатичний ляпас

Про це сказав екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко на прес-конференції в «Главкоме».

«Чотири години запізнення, і замість того, щоб поспішати на зустріч, зупинка, щоб випити чарку з байкерами... Таким чином хочуть показати, хто є хто і як хто до кого ставиться», - сказав екс-глава МЗС.

«На мою думку, це дипломатичний ляпас, дипломатичне хамство. Як хочте, так і називайте, але це ненормальні прояви нормальних відносин, так партнери, а тим паче, стратегічні партнери, один до одного не ставляться », - вважає В.Огризко.