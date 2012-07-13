Огризко: Запізнення Путіна - це дипломатичний ляпас

Візит Президента РФ Володимира Путіна до байкерського табору біля Севастополя, в той час як він на кілька годин спізнювався на зустріч з українським Президентом, є дипломатичним ляпасом.

Про це сказав екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко на прес-конференції в «Главкоме».

«Чотири години запізнення, і замість того, щоб поспішати на зустріч, зупинка, щоб випити чарку з байкерами... Таким чином хочуть показати, хто є хто і як хто до кого ставиться», - сказав екс-глава МЗС.

«На мою думку, це дипломатичний ляпас, дипломатичне хамство. Як хочте, так і називайте, але це ненормальні прояви нормальних відносин, так партнери, а тим паче, стратегічні партнери, один до одного не ставляться », - вважає В.Огризко.

Так само міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога розкритикував поведінку російської делегації під час зустрічі президента України Віктора Януковича і президента Росії Володимира Путіна у Ялті.

«Вчора був на комісії з росіянами. Враження похмурі. Багато невихованості, від цього гостинних українців трясло. Президент Путін перебрав допустимі ліміти запізнення. Поїхав до байкерів і їх бойових подруг, цим показав пріоритети. Вийшло навпаки, ніж у давній пісні «пєрвим дєлом дєвушкі, а самальоти патом», написав Балога у своєму Facebook.

Обурило міністра і те, як поводився президент Путін і вся російська делегація. «Нечемно втручатися, коли говорить господар зустрічі. Очевидно, пан Путін не знає це правило. Коментував виступ Президента Януковича. Мабуть, думав, що це доречно і розумно. З цим згодні були далеко не всі. Дехто з гостей також, це було видно», - розповів міністр МНС.

За словами Балоги, нових ідей росіяни не привезли. «Мислення залишилося те саме. «Ми дотуємо Україну на мільярди доларів знижкою на газ». «Україна має вигідну ціну на російський газ». Може, це говорилося для Ніжнєго Тагіла чи Вятки? Києву слухати таке вже нецікаво. Кремль, міняй диск», - радить Балога.

Щодо Митного союзу і ЄЕП, то, як написав міністр, росіяни застосували свою тактику «прінуждєнія». «Так ніби це треба не їм, а нам. Знайшли прекрасний приклад – Білорусь. Явно не розуміють, що українцям це не орієнтир. Мабуть, далі думають, що Україна спить і бачить себе в неоСССР. Щось там у них в підходах явно застопорилося. Сусіди, які один одного поважають, в усьому ведуть себе поважно. Українська сторона показала, що вважає Росію партнером. Що показала Росія? Мені особисто нічого нового», - обурився Балога.