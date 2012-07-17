З партії Яценюка за два роки вигнали 149 депутатів

Станом на 13.07.2012 року членами партії «Фронт Змін» є 21 145 осіб. З початку року лави партії поповнилися 2 218 членами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як йдеться в повідомленні, за час після виборів до органів місцевого самоврядування з лав партії «Фронт Змін» було виключено 149 депутатів із 2913, обраних від партії до місцевих рад усіх рівнів. Їх членство у партії було припинено в зв’язку з невиконанням Статуту, угоди про політичну відповідальність та рішень керівних органів партії.

Прес-служба зазначає, що «Фронт Змін» підписав із усіма кандидатами у депутати місцевих рад від партії на виборах-2010 угоду про політичну відповідальність. За нею, кандидати зобов’язалися увійти до фракцій «Фронту Змін», не входити без відповідного рішення керівних органів партії до будь-яких інших фракцій, більшостей та коаліцій, дотримуватися ідейної платформи партії. Членство у партії 149 депутатів місцевих рад було припинено, зокрема, за неголосування з питання про висловлення недовіри прем’єр-міністру та Кабінету міністрів, за невиконання рішення партії ініціювати вимогу до парламенту ухвалити закон «Про порядок імпічменту Президента України», за відмову підтримати акцію «Україна проти Януковича» у жовтні-грудні 2011 року.