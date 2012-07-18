ЗМІ: У Харкові до виборів роздають «Фельдманову тисячу» (відео)
20:22, 18 липня 2012Політика
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18 липня у приміщенні приймальні нардепа від ПР Олександра Фельдмана його помічники видавали виборцям, зареєстрованим у виборчому окрузі №174, "матеріальну допомогу" в розмірі 1 тисячі гривень.
Активісти Харківського осередку громадянського руху "Спільна Справа" зафіксували факти підкупу виборців, які здійснюються від імені народного депутата Олександра Фельдмана.
За словами осіб, які вже отримали кошти, у жовтні їм обіцяють видати ще одну тисячу гривень.
З боку співробітників та охоронців приймальні регіонала були спроби перешкоджання відеофіксації порушення.
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