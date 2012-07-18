ЗМІ: У Харкові до виборів роздають «Фельдманову тисячу» (відео)

Активісти Харківського осередку громадянського руху "Спільна Справа" зафіксували факти підкупу виборців, які здійснюються від імені народного депутата Олександра Фельдмана.

За словами осіб, які вже отримали кошти, у жовтні їм обіцяють видати ще одну тисячу гривень.

З боку співробітників та охоронців приймальні регіонала були спроби перешкоджання відеофіксації порушення.