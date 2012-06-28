Шеф-редактор Lb.ua: Ландик – лише привід наїхати на нас

Про це вона розповіла в інтерв'ю УНІАН, коментуючи конфліктну ситуацію, що виникла після вимоги депутата В.Ландика порушити кримінальні справи проти журналістів видання.

«Володимир Ландик визнав, що звертався в ГПУ з проханням перевірити факт не порушення нами його конституційних прав (за допомогою публікації смс-листування). Але, зробив він це вісім місяців тому і чому прокуратура приступила до справи лише зараз, не знає. Це – ключовий момент! Ландик – лише привід, формальний привід наїхати на нас, розправитися з незалежним ЗМІ перед виборами. На наш погляд, в цій ситуації, його просто використовують», - відзначила С.Кошкіна.

«Очевидно, заяву Ландика органи дістали з нафталіну не для того, аби – провівши перевірку – відмовити в порушенні кримінальної справи. Навпаки – аби справу порушити», - додала вона.

«Удар спрямовано проти керівників сайту із щомісячною аудиторією в 2,3 мільйона людей. Зрозуміло, що «знешкоджуючи» таким чином перших осіб ресурсу, далі розправитися з Lb.ua– одним з небагатьох незалежних Інтернет-ЗМІ, що залишилися в країні, буде значно простіше», - сказала С.Кошкіна.

«За статтями, за якими нас хочуть звинуватити, світить до семи років в'язниці. І це не жарти», - відзначила вона.

«Ми захищатимемо себе всіма правовими методами. Сподіваючись також на здоровий глузд людей при владі (вони є і їх немало), в чиїх силах – не допустити погіршення ситуації, порушення справи. Не допустити, поки що ще можна. Бо ті, хто є «двигунами процесу», дуже серйозно підставляють і особисто першу особу, і правлячу партію, і країну в цілому», - додала журналіст.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів В.Ландик звернувся в прокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за порушення таємниці листування ресурсом LB.ua.

Відповідну заяву депутат подав у прокуратуру Печерського району Києва, повідомляє сайт LB.ua.

Депутат вимагає порушити кримінальну справу за статтею 163 Кримінального кодексу (порушення таємниці листування здійснене щодо державних або громадських діячів), яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення від трьох до семи років

У заяві В.Ландика фігурують шеф-редактор LB.ua Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), головний редактор Олег Базар і фотокор Максим Левін.

Депутата обурила публікація від 18 листопада 2011 року "Ландик-старший рятує сина за допомогою технологів і "правильних" коментарів на сайтах".

У статті розміщено фото, на яких "регіонал" В.Ландик у сесійному залі парламенту веде смс-листування щодо долі свого сина, який на той момент перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

У свою чергу, юристи LB.ua, ознайомившись із запитом прокуратури, не знаходять у діях керівників і журналістів видання неправомірних дій, а тим паче складу злочину. Разом з тим, на їхню думку, справа не обмежиться попередньою перевіркою, і висока ймовірність порушення кримінальної справи вже найближчим часом.