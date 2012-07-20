В Києві міліція знесла намет-приймальню бютівців

Як повідомляє прес-служба Київської міської організації партії «Батьківщина», інцидент стався у Києві на вул. Дубініна, 2, де протягом тривалого часу продовжується протистояння між мешканцями та ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті», що намагається побудувати 17-поверховий будинок на крутому схилі. На думку фахівців, це призведе до сповзання сусідніх будинків в яр та їх руйнування. Громадська приймальня була центром для збору громадян, які захищали свої права.

«Пізно ввечері 19 липня до намету підійшло близько 20 міліціонерів, які, не пред'явивши посвідчень та без жодних пояснень, почали його зносити. При цьому міліція застосовувала силу до людей, у тому числі і до депутатів, а вимоги показати свої службові посвідчення і назватися вони повністю ігнорували. Після знищення намету «правоохоронці» залишили місце події, так само не сказавши ні слова», - сказано у повідомленні.

«В даному випадку має місце явний бандитизм з боку людей у формі», - заявив Ю.Одарченко.

«Ми звернемося до Генеральної прокуратури та до суду із вимогою встановити, хто були ці особи та на якій підставі вони діяли. Всі події зафіксовані на відео, і я гарантую, що ми зробимо все можливе для того, щоб всі ці особи були притягнуті до кримінальної відповідальності. Якщо не зараз – то відразу після перемоги Об'єднаної опозиції», - наголосив народний депутат.