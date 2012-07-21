Представник США: переслідування Тимошенко й Луценка політично вмотивовані

Як повідомляє Радіо «Cвобода», про це І.Келлі заявив в офіційному комюніке.

«Політично вмотивоване переслідування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших колишніх українських високопосадовців викликає сумніви у відданості влади України засадам демократії та верховенства закону», – йдеться у повідомленні.

«Ми наполегливо закликаємо уряд України дотримуватися своїх зобов’язань перед ОБСЄ та звільнити пана Луценка, пані Тимошенко й інших екс-членів українського уряду, які наразі перебувають у місцях позбавлення волі за сумнівними підставами», – наголосив І.Келлі.

«Вони не повинні бути обмежені в участі у веденні державних справ. Це особливо важливо напередодні майбутніх парламентських виборів в Україні та головування України в ОБСЄ у 2013 році», – зазначив він.