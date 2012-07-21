Тимошенко думає, що санкції проти української влади матимуть ефект

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія переконана, що введення санкцій демократичними країнами проти українських високопосадовців дасть свій ефект.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Багато місяців моя мама й опозиційні партії закликали до запровадження таких санкцій у будь-якому вигляді. Подавалася інформація до FATF, щоб почати розслідування відмивання грошей і фінансових оборудок (українськими) високопосадовцями. Таких фактів дуже багато, опубліковані журналістські розслідування, усі про це знають. Але таке розслідування буде тривалим. Тому санкції будуть надзвичайно ефективними. Вони покажуть замішаним у корупцію посадовцям, що за ними спостерігають, що вони мають припинити ганебну практику, що вони не можуть одночасно і красти гроші, і переслідувати опозицію, і правити Україною, як царі", - сказала Є.Тимошенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання: "Тобто Юлія Тимошенко думає, що санкції будуть ефективними?", вона сказала: "Без сумніву".