У Кличка заявляють, що влада створила у Броварах фіктивний штаб «Удару»

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова виконавчого комітету Київської обласної організації партії «УДАР» Мирослава Смірнова.

За її словами, на початку минулого тижня від деяких мешканців Броварів була отримана інформації про те, що їх агітують вступати до партії «УДАР» невідомі особи, надаючи адресу, куди можна звернутися з цього питання. Крім того, через поштові відділення міста розповсюджуються газети з наклепницькою інформацією на представника «УДАРу», голову ГО "Громадський захист Київщини" Павла Різаненка.

"Ми зайвий раз переконалися у тому, що Павло Різаненко, наш кандидат по такому непростому округу, як Бровари, становить для влади небезпеку, якщо вона застосовує такий ресурс проти нього", - зазначила М.Смірнова, підкресливши, що партія очікує реакції правоохоронних органів на ці події.

У свою чергу присутній на прес-конференції політолог Євген Золотарьов зазначив, що створення клонів партій або штабів у Київській області свідчить про те, що столичний регіон "є епіцентром масштабних фальсифікацій, які ми побачимо восени на парламентських виборах".

"Останнім часом Бровари є дослідницьким полігоном, де обкатуються брудні технології, які потім поширяться на весь Центральний регіон України, де люди ще не визначилися, за кого голосувати", - додав Є.Золотарьов.