“Наша Україна” має три кандидатури на посаду спікера
Коаліційна угода "практично" написана
“Наша Україна” ще не розглядала можливу кандидатуру на посаду голови Верховної Ради.
Про це сказала керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ, повідомляється на офіційному сайті блоку.
За її словами, у них є чітке розуміння політичної процедури прийняття рішень на Раді партії і Політраді блоку. “В партійних колах обговорюються 3 кандидатури на посаду спікера. Партія має гідний кадровий потенціал”, - зазначила Т.МОКРІДІ.
“Наша Україна” у коаліції зайняла друге місце на парламентських виборах, і тому може претендувати на посаду спікера”, - пояснила вона.
“Нині головним є те, що коаліція буде, і практично написана коаліційна угода. Ми з самого початку говорили про те, що головне, - це програма, регламент, потім - розподіл сфер відповідальності. Коаліція, у першу чергу, це команда, що здатна брати на себе відповідальність за реалізацію плану розвитку країни, а якщо є план і команда, тільки тоді можна розписувати ролі", - сказала Т.МОКРІДІ.
Вона не підтвердила інформацію про те, що на переговорах обговорювалися будь-які кадрові питання. “Про жодне прізвище на жодну з посад мови поки бути не може”, - зазначила Т.МОКРІДІ.
Як повідомляє “Українська правда”,на запитання, чи бере хтось із зазначених трьох кандидатур участь у веденні переговорів зі створення коаліційної угоди, Т.МОКРІДІ відповіла ствердно.
У той же час керівник інформдепартаменту зауважила, що, згідно зі статутом, всі рішення в "Нашій Україні" ухвалюються на раді партії і після цього оголошуються.
"Для нас важливим є питання команди і відповідальності. Ніколи кадрове питання не було наріжним каменем", - заявила Т.МОКРІДІ.
"У "Нашій Україні" сьогодні задоволені тим, що помаранчева коаліція буде, коаліційну угоду вже практично погоджено", - додала вона.
Як повідомлялося, до робочої групи з написання коаліційної угоди входять прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідер "Нашої України" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК та член "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ.