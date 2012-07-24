Лідер буковинської опозиції помітив "топтунів"
06:50, 24 липня 2012Політика
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Прокуратура Чернівецької області доручила начальнику УМВС генерал-майору міліції Миколі Харабарі перевірити факти, викладені у зверненні голови обласного штабу Об’єднаної опозиції.
Депутат облради Максим Бурбак заявив про «здійснення невідомими особами несанкціонованої фотозйомки його пересувань».
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Як повідомляв УНІАН, за даними буковинської Об’єднаної опозиції, за М.Бурбаком встановлено спостереження після оголошення початку акції «Україна проти Януковича» у регіоні. «Відтоді усі його пересування здійснюються у супроводі автомобіля, з якого невідомі проводять несанкціоновану фотозйомку», - зазначає буковинська опозиція.
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