Лідер буковинської опозиції помітив "топтунів"

Депутат облради Максим Бурбак заявив про «здійснення невідомими особами несанкціонованої фотозйомки його пересувань».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Як повідомляв УНІАН, за даними буковинської Об’єднаної опозиції, за М.Бурбаком встановлено спостереження після оголошення початку акції «Україна проти Януковича» у регіоні. «Відтоді усі його пересування здійснюються у супроводі автомобіля, з якого невідомі проводять несанкціоновану фотозйомку», - зазначає буковинська опозиція.