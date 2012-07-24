СБУ завершила розслідування у справі про замах на Путіна

Про це РІА "Новости" повідомило високопоставлене джерело в російських спецслужбах.

У прес-центрі української Служби безпеки агентству підтвердили у вівторок, що розслідування завершено. Обвинувачені знайомляться з матеріалами кримінальної справи, потім воно буде передано в суд. Представник прес-центру не зміг відповісти, де буде проходити процес.

За словами джерела в російських спецслужбах, Москва поки не буде вимагати екстрадиції підозрюваних і дочекається проведення судового процесу на території України. Співрозмовник пояснив, що, згідно з українським законодавством, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі, а за нормами російського закону - до 25 років.

При цьому співрозмовник агентства зазначив, що, ймовірно, Росія звернеться через Генпрокуратуру з вимогою екстрадувати підозрюваних після вироку українського суду, а якщо їм будуть призначені реальні терміни - після відбуття цього терміну, для подальшого відбування покарання в Росії.

Російський "Перший канал" в лютому повідомив, що спецслужби Росії і Україні затримали в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного Адам Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченнями у скоєнні ряду злочинів терористичної спрямованості. З їхніх свідчень стало відомо, що вони готували замах на Володимира Путіна в Москві, який повинен був відбутися відразу після березневих виборів президента Росії.

Газета "Коммерсант-Україна" з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомляла, що підозрюваних не екстрадують до Росії, поки вони не відбудуть покарання за злочини, вчинені в Україні. Зокрема, як писало видання, затримані також підозрюються в організації вибуху в Одесі 4 січня 2012 року.

У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху на Путіна - Осмаєва і громадянина Казахстану Іллі П"янзіна.