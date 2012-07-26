"Свобода" вимагає зупинити примусову русифікацію шкіл в Одесі

Про це йдеться у заяві облоорганізації ВО «Свобода», текст якої передано агентству УНІАН.

Автори заяви вимагають «вжити заходів щодо недопущення порушення прав одеситів на навчання дітей українською мовою та відновлення україномовних шкіл», і наводять факти тиску міської влади на освітян, яких спонукають до «примусового переведення шкіл на російську мову навчання».

Як зазначається у заяві, 19 липня на відкритому засіданні комісії Одеської міської ради ряд депутатів заявили, що «в деяких школах міста, зокрема, у школах № 53 та № 69, не створюються російськомовні класи начебто через спротив адміністрацій цих шкіл. Хоча насправді, як виявилося, через недостатню кількість дітей, які бажають навчатися російською мовою».

Незважаючи на це, йдеться у заяві, з боку цих депутатів лунали погрози про накладення дисциплінарних стягнень на керівників шкіл (аж до звільнення з посад) за нібито навмисну протидію створенню російськомовних класів, хоча управління освіти міської ради і представники зазначених шкіл спростували інформацію про таку протидію з боку персоналу шкіл, пояснивши свою «пасивність в організації російськомовних перших класів нестачею дітей, що бажають навчатися російською мовою».

За словами прес-секретаря одеської «Свободи» Василя Сидорака, «при перевірці з’ясувалося, що, зокрема, у школі № 53 «при попередньому комплектуванні класів, яке відбувалося у квітні, було передбачено створення російського класу. Однак 60 батьків із 68 обрали для своїх дітей українську мову навчання, п’ятеро – російську, а троє не визначилися. Між тим, створити клас можна при наявності не менше 15 першокласників. Отож, не через протидію освітян, а через небажання батьків віддавати дітей в російські класи зриваються плани одеських депутатів-українофобів».

У заяві ВО «Свобода» наголошується, що нерідко «русифікація в Одесі відбувається всупереч волі батьків та дітей, які бажають навчати українською мовою, а також всупереч вимогам законів України «Про освіту» та «Про мови».

Саме цими факторами пояснюють автори документа свіжі офіційні дані міського управління освіти, що наводилися на засіданні депутатської комісії: «протягом останнього року загальна кількість україномовних шкіл в Одесі скоротилася з 60% до 33%».

З огляду на ці та подібні факти одеська «Свобода» розпочала кампанію із захисту україномовної освіти в місті, подавши позов про скасування незаконних рішень Одеської міської ради щодо переведення шкіл на російську мову навчання.

Усі факти порушень мовних прав громадян автори заяви мають намір публікувати, а батьків першокласників закликають «не піддаватися протизаконному тиску з боку міської влади і повідомляти про свавілля за "гарячим" телефоном.