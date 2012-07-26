Грошима для кримських татар тепер завідуватиме полковник Могильова

Вчора замість Едема Дудакова на цей пост був призначений радник прем'єр-міністра Криму Анатолія Могильова, полковник міліції у відставці Рефат Кенжалієв, пише Комерсант-Україна.

Зміна голови республіканського комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян (Рескомнац) виявилася несподіваною і сталася в найкоротші терміни, фактично за день.

Традиційно кандидатура керівника Рескомнацу визначалася меджлісом і проходила лише формальне затвердження у Верховній раді Криму. Могильов вирішив згадати, що згідно ст. 7 положення про комітет, його очолює голова, який призначається і звільняється з посади Верховною радою АРК "за поданням голови Ради міністрів Автономної республіки Крим".

Кандидатура пана Кенжалієва не пройшла б узгодження в меджлісі, стверджують джерела. Раніше неодноразово про нього різко відгукувався глава меджлісу Мустафа Джемілєв. "Його (Рефата Кенжаліева.-ред.) Діяльність під час перебування заступником начальника кримської міліції була спрямована лише на те, щоб створювати проблеми кримським татарам", - заявив Джемілєв в березні 2007 року, коментуючи повернення Кенжалієва в кримський главк МВС.

Вчора Мустафа Джемілєв заявив, що меджліс "навряд чи зможе знайти спільну мову" з новим главою Рескомнацу, зазначивши, що кримська влада вела роботу по дискредитації Едема Дудакова.

Незважаючи на різку заяву пана Джемілєва, Рефат Кенжалієв не має наміру відмовлятися від співпраці з меджлісом. "У своїй роботі я буду взаємодіяти і з депутатським корпусом, і з громадськими організаціями національних громад, у тому числі з меджлісом, - заявив він. - Поки не вивчу ситуацію, нікого звільняти не стану. Все буде залежати від людини: якщо вона професіонал, нехай працює".

Експерти вважають, що це призначення ще більше загострить відносини між меджлісом і владою Криму.

Республіканський комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян створений в 1991 році. Наділений правами виконавчого органу у складі Ради міністрів Криму. У його функції входить розподіл бюджетних коштів, що виділяються на облаштування і соціально-культурну адаптацію кримських татар.