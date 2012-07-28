Азаров: опозиція заважає проводити демократичні вибори

Про це він сказав у Лондоні в інтерв’ю Financial Times, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми зобов’язані забезпечити вільне та демократичне проведення виборів. Найцікавіше, що все, що ми робимо для цього, наштовхується на спротив нашої опозиції. Вони вже заздалегідь повідомляють про те, що вибори будуть фальсифіковані. Я ставлю просте питання: якщо ви проти фальсифікації, то чому ви не підтримуєте встановлення веб-камер на виборчих дільницях», - зазначив М.Азаров.

При цьому він додав, що встановлення веб-камер дозволить в режимі он-лайн контролювати, як відбувається виборчий процес на кожній дільниці.

Глава уряду сказав, що відповідно до вітчизняного виборчого законодавства, представники опозиційних партій включені до складу виборчих комісій, і вони мають всі можливості контролювати чесність і прозорість проведення виборів та підрахунку голосів.

Також М.Азаров зазначив, що Україна запросила безпрецедентно велику кількість спостерігачів від усіх міжнародних організацій, зокрема від ОБСЄ, Ради Європи, Єврокомісії.