Литвин запевняє, що не відкликав свою заяву про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Житомирської області.

За його словами, у зв’язку з цим ініціатори позачергової сесії парламенту 30 липня не випадково поставили першим у порядку денному роботи кадрове питання.

На запитання журналістів про його прогноз розвитку подій у ВР 30 липня В.Литвин відповів: «Я не збираюся робити прогнози, я більшою мірою переймаюся тим, як мені бути почутим людьми в окрузі».

Він наголосив, що балотуватиметься у народні депутати по мажоритарному виборчому округу № 65 на Житомирщині. «Тому моя увага буде зосереджена значно більшою мірою виключно в окрузі», - сказав голова ВР.

Він також повідомив, що з’їзд Народної партії відбудеться 31 липня.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Прийнятий закон, який набере чинності в разі підписання Президентом України, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради В.Литвин подав у відставку. Він звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що він його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилась включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того ж дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.