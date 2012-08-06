У ЦВК кажуть, що довести проживання Шевченка закордоном проблематично

Про це він заявив в ефірі каналу ТВі у неділю, передає Українська правда.

«Справді, є конституційна норма щодо 5-річного строку проживання в Україні», - зазначив А.Магера.

«Але треба брати до уваги ще й інший факт: на жаль, у чинному законі відсутній належний механізм надання офіційної інформації щодо підтвердження чи спростування цих даних. І досить проблематично буде досить багато питань розв’язувати. Може, не випадково це в законі, я не знаю», - зауважив заступник голови ЦВК.

Коментуючи перспективи реєстрації кандидатом у депутати відомого футболіста Андрія Шевченка, А.Магера зазначив, що на сьогоднішній день партія «Вперед – Україна!» ще не подала списків кандидатів для затвердження.

«Як тільки документи надійдуть, ми отримаємо можливість звернутися до міністерства закордонних справ, прикордонної служби, міністерства внутрішніх справ, зокрема відносно інформації щодо проживання останніх 5 років в Україні, а також відносно відомостей щодо судимостей», - сказав він.

А.Магера нагадав, що з моменту надходження заяви партії відносно реєстрації кандидатів ЦВК має 5 днів, щоб прийняти рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації цих кандидатів.