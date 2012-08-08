Опозиційному одеському телеканалу зупиняють мовлення

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Відкритому листі генерального директора телекомпанії «Нова Одеса» Марини Черевко, генерального продюсера Дмитра Птяшка і головного редактора Олександра Онищенка.

Ще «16 липня до телекомпанії "Нова Одеса" надійшов лист з Одеської обласної ДТРК з пропозицією надати кращий ефірний час з 19:00 до 22:00 для трансляції передвиборчих матеріалів, підготовлених за рахунок державного бюджету», - зазначають автори документа, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН, відзначивши, що «це 100% прайм-тайму і 50% “смотрібельного” ефірного часу каналу».

Лист було оформлено як прохання, констатується у Відкритому листі, «проте на нараді керівників регіональних телекомпаній 2 серпня представник Національної ради України з телебачення і радіомовлення публічно оголосив представнику телеканалу "Нова Одеса", що вечірній час у каналу все одно заберуть, причому без будь-яких додаткових умов і компенсацій».

На прохання співробітника "Нової Одеси" уточнити, як це може відбутися, продовжують автори документа, «представник Національної ради відповів, що ситуація перебуває під контролем у керівника Нацради Володимира Манжосова: «Рішення щодо вашого каналу вже ухвалене. Про те, що «Новій Одесі» зупинять мовлення, буде оголошено на найближчому засіданні ради 15 серпня».

Як відзначають автори Відкритого листа, «колектив ТРК "Нова Одеса" вважає неприйнятним спробу перетворити незалежний засіб масової інформації на один з агітаційних департаментів Партії регіонів. Ми відкрито заявляємо про те, що за жодних обставин не відмовимося від своєї позиції та, як і раніше, будемо чесно і об'єктивно висвітлювати те, що відбувається в місті, регіоні й країні».

"Нова Одеса" відома як телеканал, що об'єктивно висвітлює події в регіоні й забезпечує реалізацію таких основних демократичних цінностей, як свобода слова і право на інформацію, наголошують автори документа. Причому «за свою чітку позицію і підтримку сил, опозиційних до нинішньої влади, канал неодноразово піддавався тиску. Наприклад, після критичного сюжету про мера Іллічівська телеканал було відключено від мовлення в цьому місті».

«При висвітленні подій, які розгорталися навколо заводу "Стальканат" взимку 2012 року, на адресу керівництва і журналістів "Нової Одеси" також неодноразово надходили погрози і вимоги припинити висвітлення ситуації, - говориться у Відкритому листі. - Крім того, були спроби чинити тиск на канал через власників будівлі, в якій розміщується студія «Нової Одеси».

«Напередодні виборів представники влади і Партії регіонів неодноразово зверталися до керівництва телеканалу і до окремих журналістів, які працюють в редакції «Нової Одеси», з метою забезпечити лояльну позицію до "партії влади". Проте у зв'язку з тим, що на ці пропозиції дістала відмову, влада, мабуть, вирішила взятися до активних дій», - зазначають автори документа.

Кореспондент УНІАН звернувся до начальника Відділу зі зв'язків зі ЗМІ Нацради України з телебачення і радіомовлення Тамари Кравченко з проханням прокоментувати ситуацію навколо ТРК «Нова Одеса», проте вона заявила, що «подробиць поки що не знає». «Точно знаю лише те, що жодного рішення щодо цьому одеського каналу Нацрада не приймала. Вважаю, що 9 серпня зможемо детальніше викласти позицію Нацради з телебачення і радіомовлення», - сказала вона.