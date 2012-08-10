БЮТ вимагає скликати позачергову сесію Київради

БЮТ хоче зібрати Київраду БЮТ хоче зібрати Київраду

Як повідомляє Головне.com, фракція пропонує ухвалити рішення, які не дозволять на території Києва вступити у дію мовному закону, а також висловити недовіру Президенту України Віктору Януковичу як посадовій особі, яка своїм підписом взяла відповідальність за злочин проти українського народу, та звернутися до нової парламентської більшості щодо імпічменту.

За словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяни Меліхової, «кияни обурені тим, що Президент підписав цей ганебний для України мовний закон. Тому київська громада через свій представницький орган – Київраду - хоче «перекрити кисень» мовному закону».

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді висловила сподівання, що Київ як столиця стане флагманом у боротьби із антиукраїнським законом.

«Кияни легко володіють і українською, і російською мовою. Але ми усвідомлюємо, що українська мова, культура, історія - це титульна сторінка нашої держави. Руйнувати її означає робити замах на вбивство самої України. Оскільки кияни вже стали свідками наступу і на українську історію, і на культуру, і на мову, сумнівів у тому, що В.Янукович хоче знищити державу, не виникає. Тому, борючись за мову, ми боремося за Українську державу», - заявила Т.Меліхова.

Вона висловила сподівання, що кияни зроблять усе можливе, щоб на найближчих виборах підтримати Об’єднану опозицію, одним із пунктів передвиборчої програми якої є обіцянка скасувати цей дискримінаційний для української мови закон.

Т.Меліхова наголосила, що якщо секретар Київради не скличе позачергове засідання Київради, а депутати не приймуть ініційовані БЮТом питання, це стане додатковою підставою вимагати розпуску Київради, а киянам - висловити своє ставлення до Г.Гереги за допомогою голосування на виборах до Верховної Ради України.